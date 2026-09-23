Fed zvedá úroky, chce brzdit inflaci
Americká centrální banka Fed minulý týden poprvé od roku 2023 zvedla úrokové sazby. Pod vedením nového šéfa Kevina Warshe posunula základní úrok o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4 procenta. Fed tím reaguje na přetrvávající inflační tlaky, ke kterým přispívají vyšší ceny energií a komodit v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě. Americká ekonomika nicméně podle Fedu vykazuje dostatečnou odolnost, zejména díky silné domácí poptávce a investicím.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.