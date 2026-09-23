Když jsem se zhruba před rokem bavil s jedním expertem na pracovní trh, co poradit dětem při výběru povolání, aby neskončily ve věku AI jako dospělí nezaměstnaní, měl prozaickou radu. Ať vystudují obor, který je baví, a ještě se k tomu vyučí nějakému praktickému řemeslu.
Teprve později mi došlo, že jsem svou otázku položil špatně. O budoucím uplatnění nebude ve většině případů rozhodovat konkrétní obor činnosti. Ty stávající z velké části kvůli AI nezaniknou, ale zásadně se promění. Proto bude o úspěchu našich dětí na pracovním trhu rozhodovat daleko více jejich schopnost se adaptovat na rychle se měnící podmínky, přijmout nejistotu nikoliv jako hrozbu, ale jako trvalý stav, s nímž se musí vypořádat. A pak samozřejmě i zvídavost a také celoživotní schopnost se učit.
Ta nejdůležitější rada pro rodiče podle mě zní: neučte své děti soupeřit se stroji v tom, v čem je nikdy nemohou porazit. Paměť, rychlost zpracování dat ani encyklopedické znalosti už nebudou lidskou konkurenční výhodou. Tou se stanou daleko spíš typicky lidské schopnosti. Tedy například adaptabilita, emoční inteligence či kritické myšlení. A daleko důležitější bude schopnost klást správné otázky než mít na vše rychlé odpovědi.
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