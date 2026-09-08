Namísto poklidné dovolené přinesl letošní srpen zhruba třem stovkám zaměstnanců plzeňské společnosti JTEKT špatnou zprávu. Výrobce automobilových dílů oznámil v rámci rozsáhlé restrukturalizace propouštění. O práci ve více než dvacet let fungující fabrice přijde skoro polovina zaměstnanců. „Propouštění se týká výrobních i nevýrobních pracovníků,“ komentoval personální ředitel firmy Jan Jiřík.

Podobnou neradostnou novinku oznámilo letos zaměstnancům už několik dodavatelských firem z automotive. Jablonecká fabrika Megatech Industries nebo rychnovská Inteva Products dokonce ohlásily úplné ukončení výroby. K nim lze připočíst závody Adientu v České Lípě a Stráži pod Ralskem, jejichž uzavření firma oznámila už dříve.

Zprávy o problémech jsou v kontrastu s výsledky automobilek v Česku v čele se Škodou Auto. Jejich produkce v prvním pololetí meziročně vzrostla a loňský rok byl druhý nejsilnější v historii. Jak je možné, že výrobci komponentů v zemi, která patří mezi evropské automobilové premianty, mají problémy? A jaké ztráty pracovních míst hrozí v dalších letech?

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67927030-eroze-autoprumyslu-dodavatele-doplaceji-na-krizi-evropskych-automobilek-v-ohrozeni-jsou-tisice-pracovnich-mist  