Namísto poklidné dovolené přinesl letošní srpen zhruba třem stovkám zaměstnanců plzeňské společnosti JTEKT špatnou zprávu. Výrobce automobilových dílů oznámil v rámci rozsáhlé restrukturalizace propouštění. O práci ve více než dvacet let fungující fabrice přijde skoro polovina zaměstnanců. „Propouštění se týká výrobních i nevýrobních pracovníků,“ komentoval personální ředitel firmy Jan Jiřík.
Podobnou neradostnou novinku oznámilo letos zaměstnancům už několik dodavatelských firem z automotive. Jablonecká fabrika Megatech Industries nebo rychnovská Inteva Products dokonce ohlásily úplné ukončení výroby. K nim lze připočíst závody Adientu v České Lípě a Stráži pod Ralskem, jejichž uzavření firma oznámila už dříve.
Zprávy o problémech jsou v kontrastu s výsledky automobilek v Česku v čele se Škodou Auto. Jejich produkce v prvním pololetí meziročně vzrostla a loňský rok byl druhý nejsilnější v historii. Jak je možné, že výrobci komponentů v zemi, která patří mezi evropské automobilové premianty, mají problémy? A jaké ztráty pracovních míst hrozí v dalších letech?
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