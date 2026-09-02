Kdo zajde na oběd do některé z restaurací v jihočeském Vyšším Brodě, nečeká ho žádný cenový šok. Klasická česká hotovka v jednom z hotelů poblíž náměstí se spolehlivě vejde do dvou stovek. Městečko přitom v sezoně rozhodně nestojí stranou turistického ruchu: jde o jeden z nejfrekventovanějších nástupních bodů vodáků sjíždějících Vltavu.
Stačí popojet z Vyššího Brodu pár kilometrů do Lipna nad Vltavou a turista se ocitne v jiném světě. První věc je, že předposlední prázdninový víkend při procházce centrem němčinu slyší skoro stejně často jako češtinu. Ale hlavně: za běžnou cenu hlavního jídla tu v některých podnicích pořídí sotva předkrm. Za poslední léta ve městě vyrostly stovky nových apartmánů, část v luxusním segmentu. Kdo Lipno navštívil třeba po deseti letech, okolí mola by nejspíš nepoznal.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.