Čeští žáci na základních školách bodují v matematice a přírodovědě, ale ve srovnání s evropskými vrstevníky jsou méně kreativní. Na rozdíl od dospívajících v cizině dokončí velký podíl mladých Čechů i střední školu. Naopak těch s vysokoškolským diplomem je i ve věkové kategorii 25 až 34 let stále relativně málo.
Hospodářské noviny přinášejí pět grafů a map, které ilustrují, jak si stojí české školství od školek po celoživotní vzdělávání ve srovnání s ostatními státy Evropy. Jaké jsou jeho klady a zápory?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.