1. Nezaměstnanost je na 10letém rekordu
Červencová nezaměstnanost v Česku se po deseti letech vrátila na pětiprocentní hranici. Meziměsíčně se zvýšila o 0,2 procentního bodu, meziročně o 0,6 bodu. Úřady práce evidovaly více než 367 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo zhruba o 11 tisíc víc než o měsíc dřív.
Pokračují tak dřívější trendy propouštění, zejména v tuzemském průmyslu. Ten se snaží o optimalizaci nákladů v čase rostoucích cen energií a posilující zahraniční konkurence. Současně je ale vidět, že dynamika propouštění přece jen pozvolna klesá. V technických a dělnických profesích připadají na jedno volné místo jeden až dva uchazeči, u administrativních pozic či v maloobchodu je konkurence násobně vyšší.
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