Když jsem před čtyřiceti lety vstoupil jako medik poprvé do nemocnice, nasával jsem spolu se základními medicínskými znalostmi i nepsaná pravidla o tom, jak zdravotnictví funguje. Patřilo mezi ně i přesvědčení, že o všem důležitém rozhodují lékaři a že jejich hierarchie je jednoznačně vertikální.
Na jejím vrcholu stál primář nebo přednosta, jehož autorita byla neotřesitelná a jeho rozhodnutí se běžně nezpochybňovala. Lékaři měli, obrazně řečeno, patent na rozum téměř ve všech oblastech medicíny. Výjimkou bývaly snad jen zkušené staniční sestry, které díky dlouholeté praxi a důvěře vedoucích lékařů disponovaly mimořádným postavením. Podobnou atmosféru jsem později poznal i v tehdejším západním Německu.
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