Problémem některých ekonomických rozhodnutí není jen to, že do nich vstupují emoce či myšlenkové klamy. Do zasedací místnosti často přichází ještě jeden nezvaný účastník – naše ego. A na rozdíl od ostatních neodejde ani během přestávky na kávu.
Naše ego čili náš obraz sebe sama, většinou jako schopného a odpovědného člověka, je něco, co si dlouhodobě vytváříme a pečlivě hájíme. Není na něm nic mystického ani negativního. V mnoha ohledech nám pomáhá: dodává nám potřebnou odvahu a sebedůvěru.
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