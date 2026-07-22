Doba, kdy domácímu trhu s ojetinami jasně kralovala naftová Škoda Octavia, se stala minulostí. Alespoň pokud jde o nákupy na online platformě Carvago, která se zaměřuje na přeshraniční prodej aut z druhé ruky v rámci zemí Evropské unie. „Čeští zákazníci si u nás v prvním pololetí 2026 nejčastěji objednávali Volkswagen ID.4. Je to vůbec poprvé, kdy se za celé pololetí stal celkově nejžádanějším modelem elektromobil,“ hlásí tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
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