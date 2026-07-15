Automobilka Ford nedávno oznámila, že znovu zaměstnala 350 dříve vyhozených zkušených konstruktérů a technických specialistů. Zjistila totiž, že automatizované systémy a AI tyto lidi nedokázaly plnohodnotně nahradit a kvalita vyráběných vozů klesla. Nebyl to zdaleka první případ, kdy se ukázalo, že umělá inteligence nezvládla dostatečně kvalitně zastat práci lidských rukou a mozků. Americký časopis HR Executive dokonce uvedl, že 55 procent zaměstnavatelů, kteří kvůli nástupu AI propouštěli, nyní tohoto rozhodnutí lituje. A společnost Gartner předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propouštěly v oblasti zákaznických služeb, vyhozené pracovníky znovu přijme na podobné pozice.
Jak v tomto vydání Ekonomu říká Andrej Levin, který vede technologickou divizi poradenské společnosti BCG X ve střední Evropě, umělá inteligence je v mnoha ohledech ve firmách přeceňovaná a není snadné ji implementovat tak, aby se to promítlo do reálného zvýšení zisků. Nic z toho ovšem neznamená, že by AI jednou vaši práci nezvládla lépe než vy. Jen to asi potrvá déle, než se čekalo.
Přeji pěkné čtení.
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