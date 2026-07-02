Když jsem na konci 80. let v reprodukční medicíně začínal, šlo o okrajový, téměř experimentální směr. Dnes je situace jiná. Reprodukční medicína se postupně stává jedním z nástrojů, jak reagovat na zásadní demografickou změnu, která ovlivňuje ekonomiku i budoucnost společnosti.
Česká republika dnes čelí historicky nejnižší porodnosti – v roce 2025 se narodilo necelých 78 tisíc dětí, zatímco ještě v roce 2015 to bylo téměř 111 tisíc. Úhrnná plodnost klesla na zhruba 1,3 dítěte na ženu. Důsledkem je stárnutí populace, tlak na důchodový systém i nedostatek lidí v produktivním věku.
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