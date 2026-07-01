Dálniční typ Škody Rapid z roku 1940 je mezi veteránisty dobře známým pojmem. Patří totiž škodováckému muzeu v Mladé Boleslavi, které jej pravidelně půjčuje na závody rozličným novinářům. Takže toto vzácné, šmolkově modré auto je na akcích poslední dobou k vidění docela často. S ním a Petrem Müllerem teď stojíme v Opletalově ulici v Praze na startu závodu 1000 mil československých. Petr je zaměstnancem zmíněného muzea a vrtat se ve starých autech je jeho vášní. Z pozice navigátora teď bude dohlížet, aby roztržitý novinář místo trojky nezařadil zpátečku, protože pak by závod předčasně skončil a na dílně by přibyla nějaká práce.
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