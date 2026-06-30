Ve veřejném prostoru stále častěji rezonuje pojem tzv. Family Office (resp. rodinných kanceláří). Převážně jsou tyto Family Office spojovány (v různém kontextu) se správou majetku velmi úspěšných podnikatelů a jejich rodin. V socioekonomických reáliích České republiky jde přitom o relativní novum.
Vzhledem k tradičnímu a pochopitelnému zájmu na zachování diskrétnosti operativy rodinných kanceláří je však jejich fungování doprovázeno řadou neznámých. Co si pod tímto pojmem tedy představit a jaké jsou stěžejní funkce Family Office?
Obecně lze říct, že jde o určitou organizovanou a personálně zajištěnou formu správy soukromého majetku a souvisejících rodinných záležitostí. Formy a charakter jednotlivých Family Office se však významně odlišují rozsahem vykonávaných činností a povahou spravovaného majetku.
Historie Family Office
Koncept Family Office má poměrně bohatou historii. Setkáváme se s ním tam, kde si rozsah majetku zámožných rodin a komplexita jeho správy vyžádaly jasnou strukturu a organizaci. Základy organizované správy rodinného majetku prostřednictvím vyčleněného personálu přitom sahají až do starověkého Říma. Zde plnil klíčovou roli při spravování nejvýznamnějších záležitostí příslušného rodu tzv. maior domus (nejvýše postavený služebník).
Vznik prvních Family Office moderního typu probíhal během 19. století v přímé souvislosti s průmyslovou revolucí a překotným nárůstem soukromého bohatství těch nejmajetnějších rodin. Mezi věhlasné příklady těchto rodinných kanceláří se jistě řadí tzv. House of Morgan spravující aktiva rodiny J.P. Morgana od roku 1838, nebo rodinná kancelář založená Johnem D. Rockefellerem roku 1882.
K výraznější expanzi těchto struktur nicméně došlo až v osmdesátých letech 20. století, a to zprvu ve Spojených státech a následně globálně. Tento trend přímo koreloval s tehdejším bezprecedentním tempem akumulace soukromého kapitálu.
Základní kontury současných Family Office
Současné Family Office lze definovat jako specializovaná uskupení či samostatné entity založené zejména za účelem správy a rozvoje rodinného majetku (tzv. wealth management) a uspokojování finančních či osobních potřeb členů rodiny.
Agenda Family Office typicky pokrývá různorodé spektrum činností a služeb souvisejících se strategickou alokací a profesionalizovanou správou různých druhů aktiv, nástupnickým plánováním (tzv. succession planning), včetně systematické edukace a rozvoje nastupující generace, podporou rodinných příslušníků či filantropií.
Za tímto účelem je Family Office v závislosti na povaze spravovaných aktiv a potřebách rodinných příslušníků odpovídajícím způsobem personálně zajištěn. Činnost Family Office zajišťuje řada osob od administrativních pracovníků po specialisty v oblasti práva, financí, daní, účetnictví a dalších. Část týmu zpravidla působí v režimu in-house a část činností je zajišťována externě spolupracujícími subjekty. Struktura, fungování a rozsah poskytovaných služeb se značně liší v závislosti na konkrétních potřebách rodinných příslušníků.
Family Office lze klasifikovat podle několika různých kritérií. V prvé řadě je potřeba rozlišovat tzv. Single-Family Office a Multi-Family Office.
Tradičním modelem je Single Family Office (SFO), ve kterém příslušná entita, založená z vůle rodinných příslušníků, poskytuje komplexní služby výhradně ve prospěch jedné konkrétní rodiny. Tento model má přirozeně osobnější a důvěrnější charakter.
Pod pojmem Multi-Family Office (MFO) rozumíme specializovaný subjekt sloužící potřebám více rodin. Vzniká obvykle spojením skupiny majetných rodin za účelem sdílení nákladů na charakterově obdobné služby nebo z iniciativy profesionálů a finančních institucí, kteří služby nabízejí svým klientům. V řadě západních zemí podléhají MFO na rozdíl od SFO přísnějšímu dohledu a regulacím.
Tento příspěvek je zaměřen předně na osvětlení reality tradičních SFO.
Fungování a činnosti Family Office
Fungování Family Office stojí na koordinované spolupráci zaangažovaných rodinných příslušníků, výkonného managementu kanceláře a týmu odborníků zpravidla v oblasti práva, financí, účetnictví a daní, kteří poskytují Family Office specializované služby.
Family Office může zajišťovat řadu dalších funkcí např. v oblasti životního stylu nebo osobní či kybernetické bezpečnosti rodinných příslušníků. Vazba mezi rodinou a (tradiční) Family Office je zpravidla velmi úzká a důvěrná. Část činností Family Office bývá totiž nezřídka zaměřena také na organizaci a podporu rodiny v soukromých záležitostech každodenního života, včetně řízení a mediace rodinných vztahů.
Agenda Family Office ovšem může být a často bývá zaměřena i úžeji, například toliko na aktivní správu investičního portfolia nebo majetkových účastí v obchodních společnostech a související činnosti.
Family governance a organizační struktura
Na nejvyšší úrovni organizace Family Office jsou typicky zakotvena pravidla komunikace a rozhodování rodinných příslušníků o klíčových otázkách správy majetku a dalšího směřování (tzv. Family Governance). Transparentní úprava těchto aspektů slouží prevenci interních konfliktů, integraci zájmů jednotlivých rodinných příslušníků a zajišťuje plynulé předávání majetku napříč generacemi.
Platformou pro participaci rodinných příslušníků na fungování Family Office je zpravidla zvláštní orgán nazývaný rodinná rada či rodinné shromáždění. U početnějších rodin se lze setkat s tím, že z řad rodinných příslušníků jsou dle předem stanovených pravidel určeni či jmenováni pouze někteří, jež se na řízení Family Office podílejí intenzivněji v užším okruhu a zastupují zájmy širšího okruhu rodiny v operativních záležitostech.
Exekutivním vedením Family Office a koordinací spolupracujících subjektů je běžně pověřena jedna osoba, která funguje jako prostředník mezi rodinou a exekutivním aparátem Family Office. V rámci Family Office mohou dále fungovat specializované výbory zabývající se konkrétním okruhem záležitostí (např. finanční oddělení, investiční výbor nebo výbor pro správu a dispozici s nemovitostmi).
Forma Family Office
Family Office může mít formu mnoha různých entit či struktur v závislosti na jurisdikci a právním řádu, dle kterého jsou založeny. Zahraniční (zejména západní) právní řády s ohledem na dlouholetou zkušenost s mezigeneračním předáváním rodinného majetku nabízejí poměrně široké portfolio entit uzpůsobených tomuto účelu (např. lichtenštejnské nadace). Není výjimkou, že i majetek některých českých rodin je z různých důvodů spravován právě prostřednictvím zahraničních entit.
V realitě českého právního řádu se konceptu rodinné kanceláře svou povahou nejvíce blíží soukromé svěřenské a nadační fondy. Právě tyto entity spravovaný majetek zpravidla přímo vlastní, přičemž veškerá činnost Family Office je následně vykonávána pod jejich záštitou.
Není samozřejmě vyloučeno, aby Family Office fakticky fungovala např. jako samostatná obchodní společnost (ve formě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti) nebo pouze „neformálně“ např. v rámci některé z obchodních společností v rodinném vlastnictví.
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