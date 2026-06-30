Je to velmi pestrý výběr. Je v něm životopis prvorepublikového komunisty, pojednání o behaviorální ekonomii a třeba i vzpomínky generála wehrmachtu za druhé světové války. Výběrem těch nejzajímavějších knih, které letos četli námi oslovení ekonomové, právníci, analytici i experti z jiných oborů, se třeba inspirujete i vy.

Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR

Jan Žůrek: Cesta Josefa Guttmanna: Od Jana Buchara k Peteru Mayerovi

Jan Žůrek: Cesta Josefa Guttmanna: Od Jana Buchara k Peteru Mayerovi

Kniha Jana Žůrka mě zaujala hned ze dvou důvodů. Autor za prvé vykreslil neobvyklou životní pouť hlavního aktéra, a to od „karlínského kluka“ koncem dvacátých let 20. století přes šéfredaktora Rudého práva, levicového protistalinského aktivisty až po uznávaného amerického experta na komunismus. Zajímavý osud Josefa Guttmanna nebyl systematicky zpracován až do roku 2023, kdy se mu věnoval ve své publikaci Jacques Rupnik. Jako druhý důvod bych vyzdvihl osobu autora Jana Žůrka, mého dlouholetého konkurenta a přítele v poradenství. Splnil si sen zpracovat zajímavé historické téma do knižní podoby. Díky za inspiraci, Honzo.

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