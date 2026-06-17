Mnoho podnikatelů dlouho věří, že na podobné úvahy je ještě čas. Jenže zkušenost ukazuje pravý opak. Generační výměna, předání řízení nebo případný prodej firmy nejsou jednorázovým právním krokem. Jsou to procesy, které se připravují roky. A čím dříve se otevřou, tím větší je šance, že se podaří ochránit nejen hodnotu firmy, ale i vztahy uvnitř rodiny.
Generační výměna není jen o převodu podílů
Když se mluví o nástupnictví, většina lidí si představí právní dokumenty, závěť nebo převod obchodních podílů. Ve skutečnosti se ale současně mění tři zásadní roviny:
- vztahy v rodině,
- struktura vlastnictví,
- způsob řízení firmy.
Text nevyjadřuje názor redakce
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