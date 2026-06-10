Na první pohled to vypadá jako odvážná investice s nejistým výsledkem. Když si ČEZ loni za zhruba šest miliard korun pořizoval pětinový podíl v britské společnosti Rolls-Royce SMR, vsadil na technologii malých modulárních reaktorů, která zatím nikde v západním světě komerčně nefunguje. Jde však hlavně o obsazení pozice na trhu, kde spolu soupeří vlády, energetické skupiny i průmyslové podniky napříč Evropou i v zámoří.
Malé modulární reaktory, zkráceně SMR, slibují nižší investiční riziko, rychlejší výstavbu a větší flexibilitu než tradiční jaderné bloky. Zastánci v nich vidí způsob, jak po ústupu uhlí (a zemního plynu) zajistit stabilní výrobu elektřiny i tepla. Ve světě existuje zhruba osm desítek různých projektů, jsou však zatím převážně ve fázi vývoje a licencování. V SMR jsou nejdál v Rusku a Číně. Nejpokročilejším západním projektem je BWRX-300 od GE Vernova Hitachi v kanadském Ontariu. Společnost OPG zde po získání stavebního povolení buduje první ze čtyř plánovaných reaktorů. Jeho základová deska je na místě, provoz má zahájit v roce 2030.
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