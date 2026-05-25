Představte si, že plánujete otevřít luxusní butik na hlavní třídě, ale místo slavnostního zahájení provozu vám někdo přímo před vchod postaví stánek se stejným názvem a levnými padělky – přesně tak v digitálním světě funguje parazitování na doménách. Na situaci, kdy si nejpřiléhavější jméno přivlastní jiná osoba, narážejí jak zavedené společnosti, tak začínající podnikatelé. České právo nabízí vedle podání žaloby u příslušného soudu jako možnost nápravy i alternativní řešení v podobě speciálního řízení. Je možné ho zkusit i v případě, že si někdo zaregistruje doménu podobnou, lišící se třeba jedním písmenem.
Registrace doménového jména odpovídajícího názvu firmy, která byla čerstvě zapsána do obchodního rejstříku, nebo ho připomínajícího, je oblíbený způsob, jak zkusit na cizím byznysu parazitovat. Její majitel ji tomu, kdo pod značkou podniká, nabídne k prodeji i za vysoké částky. Zná to i stát – například e-shop eDálnice zřízený pro prodej dálničních známek se dlouhodobě potýká s různými soukromými obchody, které na stránkách s nápadně podobnými názvy nabízejí známky s přirážkou.
