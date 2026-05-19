Ještě před pár lety byly tyto značky synonymem manažerského selhání, přestřelených ambicí nebo prostě jen firmami, které zaspaly dobu. Dnes jsou ale znovu na radarech institucionálních i retailových investorů. Firemní comebacky se staly jedním z nejvýraznějších rysů současného tržního cyklu a zároveň ukazují, jak se změnila pravidla na kapitálových trzích. Vedle hospodářských výsledků dnes mnohem větší roli hraje sentiment, vliv mají sociální sítě a určující je schopnost strhnout obyčejné investory.
Nejviditelnějším příkladem je GameStop. Maloobchodní prodejce fyzických videoher, který v době digitální distribuce vypadal jako firma odsouzená k pomalému zániku, se v lednu 2021 stal centrem kulturní události. Komunita retailových investorů na Redditu dokázala krátkodobě vyhnat cenu akcie z několika dolarů až na 483 dolarů za akcii. Za tímto růstem nestálo přehodnocení možností firmy, ale útok na shortující hedgeové fondy, retailová mánie a influencer Keith Gill známý jako Roaring Kitty. „Růst ceny akcií GameStopu v určité fázi neodrážel fundament firmy, ale spíše sílu retailové komunity a spekulativní náladu. Ocenění firmy se tak dostalo v určité chvíli až na absurdně vysokou úroveň,“ potvrzuje analytik Portu Lukáš Raška.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.