Pohled na totemy čerpacích stanic v posledních týdnech připomíná spíše sledování tepové frekvence pacienta s těžkou arytmií. Sotva se trhy trochu uklidní, stačí pár zpráv o napětí na Blízkém východě a cena nafty prudce vystřelí vzhůru. Konflikt na Blízkém východě nám připomíná, že každý litr nafty v sobě nese přirážku za geopolitické riziko. Elektromobilita ve světle dění posledních dní naopak získává na atraktivitě. Mnozí si začínají uvědomovat, že představuje formu energetické autonomie. Ano, i cena elektřiny na konflikty reaguje a má své výkyvy, ale na rozdíl od ropy si ji dokážeme vyrobit „doma“ – z jádra, větru nebo slunce. Navíc se cena spotové elektřiny občas dostává dokonce do záporu, takže takový majitel elektromobilu, který má možnost nabíjet doma, za to na konci dubna dostal dokonce zaplaceno. O něčem takovém si majitelé „spalováků“ můžou nechat jenom zdát.
