Když Američané začnou nadávat u čerpacích stanic, měli by okamžitě zbystřit i čeští investoři. Ceny pohonných hmot v USA nejsou jen politickým tématem, ale představují jeden z nejcitlivějších indikátorů stavu světové ekonomiky. A tím pádem i globálních finančních trhů. Po uzavření Hormuzského průlivu, kudy protéká zhruba pětina světového obchodu s ropou, vyskočily ceny benzinu a nafty u amerických pump zhruba o polovinu. Právě to teď staví americkou centrální banku Fed do složité situace. Nastupující šéf Kevin Warsh ji převezme ve chvíli, kdy se hroutí představa postupného snižování úrokových sazeb.
Ještě na začátku letošního roku přitom žili investoři v přesvědčení, že inflace bude zpomalovat a éra drahých peněz pomalu končí. Realita je opačná. Kombinace drahé ropy, přetrvávajících logistických problémů a geopolitického napětí je nutí přehodnocovat postoje. Někteří představitelé Fedu již otevřeně varují, že namísto očekávaného uvolňování měnových kohoutů může přijít další vlna zvyšování sazeb.
