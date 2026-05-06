Když se movitější manželé rozhodnou na stáří vyměnit městský byt za klid domu na venkově nebo si rodina naplánuje výměnu malého bytu za větší, z nezkušenosti obvykle volí chybnou strategii. Aniž by si uvědomili časové a finanční okolnosti, nejprve si vyhlédnou, nebo dokonce zamluví vysněnou nemovitost a teprve pak řeší prodej té současné. Jenže dokončení obou transakcí od sebe nakonec mohou dělit měsíce. „Tento scénář představuje zhruba 60 procent transakcí, které řešíme. Většina lidí intuitivně postupuje tak, že si nejprve najde nový dům nebo byt. Většinou se ukáže, že to pro ně není ta nejlepší strategie. A že by je mohla stát dost peněz,“ upozorňuje Jakub Šolar, obchodní ředitel realitní kanceláře Maxima Reality.
Když lidé plánují stěhování, podvědomě chtějí mít jistotu, že si neprodají střechu nad hlavou, aniž by se měli kam přesunout. To je logická úvaha, proč je podle vás špatná?
Není univerzálně špatná, ale musíte znát rizika, která tento postup představuje. V praxi narazíte obvykle na to, že ani v Praze není prodej bytu úplně rychlá záležitost. Obvykle měsíc a půl hledáte kupujícího a jednáte o podmínkách, měsíc a půl trvá vyřešit financování, další měsíc zápis na katastru. Teprve pak dostanete peníze. Celý proces od doby, kdy zahájíte prodej, do momentu, kdy máte peníze na účtu, zabere nejméně čtyři měsíce. Pokud chcete prodat za co nejlepší cenu, je to spíš pět měsíců. Jenže když si vyberete dům za Prahou, přijdete za prodávajícím a řeknete mu, že se vám nemovitost líbí, ale peníze budete mít za půl roku, nebude se mu chtít čekat. Pokud bude mít jiného zájemce, prodá to raději jemu. Takže pokud zvolíte tuto cestu, buď musíte narazit na prodejce, kterému mimořádně padnete do oka, nebo na vás zůstanou „ležáky“, které nikdo jiný nechce.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.