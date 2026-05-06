Předběžný odhad vývoje české ekonomiky nepotěšil. Hrubý domácí produkt stoupl podle Českého statistického úřadu o 2,1 procenta oproti loňskému roku, vůči poslednímu čtvrtletí roku 2025 pak o stagnačních 0,2 procenta. Ačkoliv jde pouze o předběžný odhad, je tu velká pravděpodobnost, že ekonomika šlápla na brzdu ještě před tím, než začala válka na Blízkém východě, a tedy než začala stoupat cena ropy na světových trzích a kdy byl Hormuzský průliv, kudy kromě černého zlata proudí i suroviny nutné pro výrobu hnojiv, volně průjezdný. 

Za zpomalením je podle všeho nedostatečná poptávka v průmyslu a s ní související zpomalení v exportu. Ekonomika tak stojí především na spotřebě a službách. 

Otázkou ovšem je, co se dá očekávat v dalších měsících. Podle původních předpokladů má ekonomika růst víc než loni a inflace naopak stagnovat. Odhad vývoje z dílny Hospodářské komory předpokládá pro letošek růst HDP o 2,6 procenta a průměrnou inflaci kolem 2,4 procenta. Prognóza České národní banky z ledna tohoto roku počítala s růstem ve výši 2,9 procenta a inflací ve výši 1,6 procenta. A konečně poslední, dubnová prognóza ministerstva financí očekává zpomalení tempa růstu ekonomiky v roce 2026 na 2,1 procenta a inflaci kolem dvou procent. Nutno dodat, že čím později byla prognóza zveřejněna, tím počítá s nižším tempem ekonomiky a vyšší inflací.

