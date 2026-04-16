1. Jančura odchází z Polska ve zlém
RegioJet ukončí 3. května působení na vnitrostátních spojích v Polsku. Zdůvodňuje to tím, že na trhu nepanuje férové soutěžní prostředí.
Zkušební provoz spustila firma mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od března začala jezdit v pravidelném provozu na lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.
Polský drážní úřad viní RegioJet z toho, že porušil hromadné zájmy cestujících – údajně nezajistil 23 spojů a hrozí mu pokuta.
