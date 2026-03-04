Zhruba polovina Íránců nikdy nezažila jiného lídra než jeho. Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí vládl islámské republice od roku 1989 až do své smrti v sobotu 28. února. Režim teď mezi dopadajícími raketami rychle hledá předáky, které ho alespoň dočasně nahradí. Sami Íránci jsou v šoku: mnozí se radují, někteří truchlí. Další dlouho odmítali uvěřit, že muž, který na ně desetiletí shlížel z billboardů, je opravdu po smrti.
