1. OpenAI získala obří investice
Americká společnost OpenAI získala v posledním kole financování od tří velkých technologických firem 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Celková hodnota firmy, která stojí za chatbotem ChatGPT, se zvýšila na 840 miliard dolarů.
Zhruba 50 miliard dolarů firma získala od internetového prodejce Amazon. Zpočátku investuje 15 miliard dolarů a zbytek pak, pokud budou splněny určité podmínky.
OpenAI bude využívat dva gigawatty výpočetní kapacity poháněné čipy právě od Amazonu.
Výrobce čipů Nvidia firmě přispěl 30 miliardami dolarů. Dalších 30 získala od japonské investiční skupiny SoftBank.
Očekává se, že OpenAI koncem roku oznámí plán vstoupit na burzu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.