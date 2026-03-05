1. OpenAI získala obří investice

OpenAI získala obří investice.
Foto: Shutterstock

Americká společnost OpenAI získala v posledním kole financování od tří velkých technologických firem 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Celková hodnota firmy, která stojí za chatbotem ChatGPT, se zvýšila na 840 miliard dolarů.

Zhruba 50 miliard dolarů firma získala od internetového prodejce Amazon. Zpočátku investuje 15 miliard dolarů a zbytek pak, pokud budou splněny určité podmínky.

OpenAI bude využívat dva gigawatty výpočetní kapacity poháněné čipy právě od Amazonu.

Výrobce čipů Nvidia firmě přispěl 30 miliardami dolarů. Dalších 30 získala od japonské investiční skupiny SoftBank.

Očekává se, že OpenAI koncem roku oznámí plán vstoupit na burzu.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 70 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67851270-letem-svetem  