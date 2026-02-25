Umět se orientovat na kapitálových trzích a pravidelně na nich investovat by již nemělo být výsadou úzké skupiny majetných lidí, ale všech. Investovat do akcií, fondů, komodit či měn by se neměli bát studenti, mladí lidé, senioři ani lidé se středními a nižšími příjmy a také ženy. Tuto myšlenku razí vedení české pobočky globální investiční platformy XTB. „Mnoho lidí má pocit, že investování je složité a že potřebují vysoký vstupní kapitál. My jim říkáme, že investování není o tom mít hodně peněz, ale o tom začít. Díky takzvaným frakčním právům (právo na zlomky akcií nebo ETF – pozn. red.) a nulovým poplatkům u akcií a ETF je dnes možné investovat i s částkami v řádu stokorun,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Jednou ze skupin investorů, na které se XTB chce zaměřit, jsou ženy. Podle dat XTB totiž stále na kapitálových trzích výrazně převažují muži, a to v poměru 85 % mužů ku 15 % žen. „Hlavním důvodem nejsou rozdíly ve schopnostech, ale spíše přetrvávající stereotypy. Investování je často vnímáno jako mužská, složitá a technická záležitost, založená na matematice a neustálém sledování trhů. To však u dlouhodobého investování ve většině případů neplatí. Věřím, že ženy často potřebují jen ten první impulz, který je k investování přivede,“ domnívá se Holovka.
I proto XTB spustila kampaň Ona investuje. Jde o bezplatný online kurz pro ženy, který je vhodný i pro úplné začátečnice. Zájemkyně se v něm učí investovat krok za krokem, získávat jistotu při rozhodnutích a spravovat své finance sebevědomě, s podporou zkušených mentorek. „Cílem není přesvědčovat k riziku, ale dát ženám jistotu v základních principech a ukázat, že investování může být klidnou a dlouhodobou součástí jejich finančního života,“ podotýká Anna Píchová, analytička XTB a ambasadorka kampaně. Součástí kurzu jsou praktická videa, materiály a interaktivní úkoly. Mezi tématy nechybí například ETF a rady, jak sestavit vlastní investiční plán nebo jak si vybrat akciový titul. „Ženy se ve většině případů drží svého nastaveného plánu a strategie. Vědí, proč investují, dokážou přijmout odpovídající riziko a mít vhodně rozložené portfolio,“ zmiňuje Píchová.
Člověk může poslat akcii kamarádovi
Dalším krokem XTB v otevírání světa investic veřejnosti je nová funkce s názvem Poslat dárek (Send a gift). Uživatelé mohou přímo z aplikace XTB darovat akcii nebo frakční právo ze svého portfolia. „Tato nová funkce může někomu pomoci s prvním krokem k investování a dodává budování jeho portfolia osobní rozměr,“ domnívá se Holovka. Tento dárek lze poslat bez ohledu na to, zda je příjemce stávajícím klientem XTB, nebo se jím teprve stane. Celá transakce je založena na principech daru. Maximální částka daru proto nemůže přesáhnout 1000 eur a dar lze dát pouze jedné osobě jednou.
„Rozhovory o ekonomice, inflaci a nejnovějších technologických trendech se pro mnohé z nás stávají součástí každodenního života a investiční gramotnost roste. Proto jsme vytvořili prostor, kde může každý sdílet svou zálibu v investování s lidmi ve svém okolí. Jsem přesvědčen, že darovat někomu akcie je jeden z nejlepších dárků, které můžete nabídnout. Pro obdarované to může být výchozí bod cesty za lepší finanční budoucností,“ soudí Holovka.
Nakupování ETF probíhá automaticky
Pro začínající a méně zkušené investory rovněž XTB připravila Investiční plány jako pomůcku při skládání portfolia. Investor si v nich předdefinuje portfolio z ETF a následně probíhají pravidelné nákupy automaticky ve zvoleném poměru. „Jde o časově nenáročné řešení, které podporuje pravidelnost a dlouhodobou disciplínu, tedy klíčové principy úspěšného investování,“ vysvětluje Holovka.
AI vyhodnotí, jak se o titulu píše
Úplnou novinkou, kterou XTB představila letos v lednu, je modul mediálního sentimentu, jinými slovy, jak se o daném titulu, fondu nebo konkrétní firmě mluví a píše v online prostoru. Jde o nástroj umělé inteligence, která analyzuje mediální pokrytí daného tématu.
„Tato funkce převádí online zprávy na praktické a relevantní informace, jež klientům pomáhají porozumět tržním narativům o daném obchodovaném instrumentu, a to přímo z obrazovky v mobilní aplikaci,“ popisuje Holovka.
Funkce využívá pokročilé metody zpracování přirozeného jazyka k analýze tisíců online článků a jejich převodu do jasných indikátorů mediálního sentimentu – jak pozitivního, tak negativního. Mediální sentiment je k dispozici pro kapitálové nástroje, včetně akcií a ETF. Je generován denně pro 300 nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností a každé tři dny pro ty zbývající.
„Investoři se topí v informacích, ale trpí nedostatkem přehlednosti, protože nedokážou zpracovat všechny přicházející zprávy. Naše nová funkce založená na umělé inteligenci odstraňuje rušivé vlivy tím, že ukazuje, jak média v daném okamžiku prezentují danou společnost. Díky tomu mohou naši klienti rychleji a přesněji vyhodnotit náladu na trhu, což může zlepšit jejich rozhodování,“ míní Holovka.
Modul mediálního sentimentu se zobrazuje přímo v aplikaci na obrazovce nové objednávky. Souhrn vždy uvádí až tři body pro býčí i medvědí sentiment. Zdroje použité k vygenerování bodů sentimentu jsou vždy k dispozici k nahlédnutí a podrobnému prozkoumání.
V současné době je nástroj pro sledování mediálního sentimentu k dispozici v aplikaci v rodných jazycích pro investory XTB v Polsku, České republice, Slovensku, Francii, Rumunsku, Německu, Španělsku, Itálii a Chile. Postupně bude zaveden i v dalších zemích.
Investice jako partner bojových umění
XTB se snaží být vidět i ve světě sportu, konkrétně v bojových uměních.
Loni v prosinci se stala partnerem společnosti Oktagon, organizace sdružující smíšená bojová umění v Evropě. Znamená to, že bude mít své logo na dresech bojovníků a získá viditelnost při každém zápase, vysílání a na digitálních platformách. „Partnerství s Oktagonem je pro XTB důležitým krokem k oslovení nových klientů na strategických trzích v Česku i v Německu. Oktagon má nejsledovanější sportovní Instagram v České republice a pravidelně organizuje akce, vyprodává největší arény v Česku, Německu a Slovensku. Česká komunita přitom patří k nejangažovanějším fanouškům organizace,“ vysvětluje Holovka.
Začínat se má s malým kapitálem
Otázkou však je, jestli je investování na kapitálových trzích skutečně disciplína pro širokou veřejnost. Nezkušení investoři totiž mohou neuváženou investicí snadno prodělat. Sám Holovka přiznává, že riziko k investování neodmyslitelně patří. Klíčové však podle něj je, jakým způsobem člověk začíná.
„První kroky by měly být především o získání zkušeností, ne o snaze maximalizovat výnos. Právě proto dává smysl začínat s menším kapitálem, kdy případné chyby nejsou fatální, ale představují cennou praktickou lekci. Ve chvíli, kdy investor pracuje s vyššími částkami, už by měl mít za sebou základní znalosti i zkušenost s kolísáním trhů a s vlastními emocemi,“ radí Holovka.
To totiž výrazně snižuje riziko impulzivních rozhodnutí, která jsou u začátečníků nejčastějším důvodem ztrát. Cílem podle Holovky není vyhnout se chybám za každou cenu, ale udělat je včas, v malém a poučit se z nich.
