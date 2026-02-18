Akciové trhy se drží blízko historických maxim, ale pod povrchem roste napětí. Euforie kolem umělé inteligence se mění: pozornost se přesouvá od čipů a softwaru k infrastruktuře, energetice a tvrdým požadavkům návratnosti kapitálu. Investiční ředitel Amundi Petr Zajíc nevidí největší nebezpečí pro investory v technologických gigantech, ale v geopolitice a v tom, jak trhy přehlížejí ekonomickou realitu. V rozhovoru vysvětluje, proč vystřízlivění může přijít rychle, kdo budou skuteční vítězové další fáze technologické revoluce a jak se analytici vyrovnávají s iracionalitou davu.
