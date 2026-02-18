Společnost dm opět potvrzuje svou výjimečnou pozici na českém trhu. V obchodním roce 2024/2025 si udržela roli jedničky mezi tuzemskými drogeriemi a díky práci 3765 spolupracovníků dosáhla v 261 prodejnách a online shopu obratu 19,4 mi­liardy Kč, což znamená navýšení o 6,75 procenta. Současně dosáhla hodnoty 5,2 1) v měření zákaznické zkušenosti prostřednictvím Store Equity Indexu (SEI) renomované výzkumné agentury NielsenIQ. Jde o nejvyšší hodnotu udělenou maloobchodnímu řetězci na drogistickém trhu. Hodnotami indexu vyššími než 3 se obecně vyznačují velmi silné značky. Oproti roku 2024 se získaná hodnota navýšila o 0,6 bodu. Stejně tak si dm polepšila v žebříčku KPMG, který hodnotí zákaznickou zkušenost napříč českými firmami, a v roce 2025 se stala osmou nejlépe hodnocenou značkou v zemi.

