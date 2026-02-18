Debata o klimatické změně se v České republice v posledních letech posunula, nikoli však směrem k větší akceschopnosti. Okrajová skupina popírající vědecký konsenzus o vlivu člověka na globální oteplování zůstává i přes nedávné volební úspěchy marginální. Současně se však rozšiřuje středová část společnosti, která klimatická rizika uznává, ale ochotně přijímá pasivitu jako legitimní politický postoj, takový, který nevyžaduje jasná stanoviska ani krátkodobě nepopulární rozhodnutí. Aktuálním příkladem je blížící se jednání o emisních povolenkách pro domácnosti: téma, u něhož zaznělo několik kritických výkřiků, avšak dosud nebyla nabídnuta žádná systematická a konzistentní alternativa. To vše se přitom odehrává v době, kdy jsou dopady změny klimatu měřitelné a nelze je považovat za zanedbatelné. Podle dat Světové meteorologické organizace a evropské klimatické služby Copernicus byl rok 2023 nejteplejším rokem v historii měření a dva následující se pohybovaly jen těsně pod touto hranicí.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67846340-klimaticka-necinnost-coby-zdroj-strukturalni-inflace  