Debata o klimatické změně se v České republice v posledních letech posunula, nikoli však směrem k větší akceschopnosti. Okrajová skupina popírající vědecký konsenzus o vlivu člověka na globální oteplování zůstává i přes nedávné volební úspěchy marginální. Současně se však rozšiřuje středová část společnosti, která klimatická rizika uznává, ale ochotně přijímá pasivitu jako legitimní politický postoj, takový, který nevyžaduje jasná stanoviska ani krátkodobě nepopulární rozhodnutí. Aktuálním příkladem je blížící se jednání o emisních povolenkách pro domácnosti: téma, u něhož zaznělo několik kritických výkřiků, avšak dosud nebyla nabídnuta žádná systematická a konzistentní alternativa. To vše se přitom odehrává v době, kdy jsou dopady změny klimatu měřitelné a nelze je považovat za zanedbatelné. Podle dat Světové meteorologické organizace a evropské klimatické služby Copernicus byl rok 2023 nejteplejším rokem v historii měření a dva následující se pohybovaly jen těsně pod touto hranicí.
