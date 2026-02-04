Většina manažerů a investorů se učí, že lidská mysl je plná kognitivních pastí a ty nevyhnutelně kazí naše rozhodování. Will Bennis, psycholog z Fakulty podnikohospodářské VŠE, však tento populární narativ o zabudované iracionalitě nabourává. Svoji kariéru nezačal v laboratoři, ale u blackjackových stolů v Las Vegas. Tam zjistil, že to, co akademici označují za systémovou chybu, je mnohdy vědomá a adaptivní strategie, fungující v konkrétním prostředí.
„Často trpíme nevýhodou domácího hřiště. Naše vlastní úsudky nám přijdou logické, zatímco rozhodnutí druhých – ať už podřízených nebo protihráčů – považujeme za zkreslená,“ vysvětluje Bennis. V rozhovoru ukazuje, proč Češi a Američané při hazardu chybují systematicky opačným směrem, proč zkušení obchodníci sázejí na vlny štěstí a jak mohou manažeři činit lepší rozhodnutí v nejistých dobách.
