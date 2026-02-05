1. Dohoda s Indií podpoří evropský export
Evropská unie a Indie uzavřely obchodní dohodu, která vytváří zónu volného obchodu zahrnující dvě miliardy lidí.
Očekává se, že ujednání zdvojnásobí vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena budou cla na více než 90 procent tohoto exportu. Těžit by z toho mohl hlavně evropský automobilový průmysl a služby, zejména finanční či námořní. Administrativní zátěž tvorby pracovních míst bude nižší.
Indická strana hovoří speciálně o nových inovacích plánovaných v partnerství obou stran a posílení globálních dodavatelských řetězců.
Indie má čtvrtou největší ekonomiku světa podle nominální hodnoty hrubého domácího produktu a vykazuje nejpočetnější populaci na světě.
