1. Dohoda s Indií podpoří evropský export

Dohoda s Indií podpoří evropský export
Foto: Shutterstock

Evropská unie a Indie uzavřely obchodní dohodu, která vytváří zónu volného obchodu zahrnující dvě miliardy lidí.

Očekává se, že ujednání zdvojnásobí vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena budou cla na více než 90 procent tohoto exportu. Těžit by z toho mohl hlavně evropský automobilový průmysl a služby, zejména finanční či námořní. Administrativní zátěž tvorby pracovních míst bude nižší.

Indická strana hovoří speciálně o nových inovacích plánovaných v partnerství obou stran a posílení globálních dodavatelských řetězců.

Indie má čtvrtou největší ekonomiku světa podle nominální hodnoty hrubého domácího produktu a vykazuje nejpočetnější populaci na světě.

