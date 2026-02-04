Letní dovolená je sice daleko, ale cestu za teplem v zimních měsících volí čím dál více Čechů. I pražské letiště hlásí meziroční nárůst cest v zimním letovém řádu o 12 procent. A díky tomu, že ceny letenek z Prahy stále klesají, si Češi dopřávají destinace, které byly dříve nad jejich rozpočty. Podle Josefa Trejbala, šéfa vyhledávače letenek Letuška.cz, to ilustruje například jeden čerstvý trend: rodiny ve velkém v prosinci místo tradičního Egypta vyrazily do Thajska.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.