Tento týden se vedle připravovaných titulů Microsoftu představila také nová česká hra Star Focus. Stojí za ní studentské studio Bell Hat Games z Nýřan u Plzně. Hra Star Focus nemá jen poskytnout zábavu na několik hodin, chce hráčům pomáhat se zvládáním ADHD. Autoři míří primárně na děti, ale pomáhat se soustředěním má i dospělým.
Anglický název Star Focus (Hvězdné soustředění) prozrazuje, že hra vyvinutá ve spolupráci s psychology a terapeuty míří za hranice České republiky. Autoři nabízí jak anglickou, tak českou lokalizaci. To znamená, že ve snaze prosadit se ve světě nezapomněli na své kořeny.
