1. Čína může uvolnit cla, Kanada je příkladem
Čína a Kanada se dohodly na vzájemném snížení cel. Asijská země do 1. března bude na kanadský řepkový olej místo 85 procent uplatňovat sazbu patnáctiprocentní. Severoamerický partner převede čínské elektromobily pod sazbu nejvyšších výhod 6,1 procenta.
Dohoda uzavřená v Pekingu mezi prezidentem Si Ťin‑pchingem a premiérem Markem Carneym by mohla také uvolnit prostor pro větší čínské investice v Kanadě.
Ta se snaží diverzifikovat svůj obchod s odklonem od USA, jejího největšího obchodního partnera. Spojené státy zahrnují svého severního souseda do své aktuálně proměnlivé celní politiky.
V téže věci navštívili Peking už i jihokorejský prezident a irský premiér.
