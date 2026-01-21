Rok 2026 může být pro investory jedním z nejzajímavějších. Na burzách by se totiž mohly začít obchodovat akcie společností, které už řadu let vzbuzují velký zájem a pozornost. Vybrali jsme deset nejzajímavějších firem, jejichž cenné papíry mohou být brzy pro investory dostupné. Jsou mezi nimi také dvě velká jména z Česka.

V roce 2025 vstoupilo na burzy téměř 1300 firem, kterým se podle analýzy EY podařilo od investorů získat přes 170 miliard dolarů, což byl oproti roku 2024 nárůst o 39 procent. I tak ale rok 2025 výrazně zaostal za velkým boomem na trhu IPO (Initial public offering – prvotní nabídka akcií) v roce 2021. Nejvíce firem vstoupilo na burzy v USA, následoval Hongkong a Indie. Dvě nové společnosti se začaly obchodovat také na pražské burze.

Rok 2026 by měl být ještě lepší. Podle výhledu společnosti Renaissance Capital, která se zabývá IPO trhem, by se mohly na burzách objevit globálně známé firmy, jejichž hodnota už teď přesahuje stamiliardy dolarů. 

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67836020-spacex-revolut-nebo-dve-velke-ryby-z-ceska-deset-nejzajimavejsich-firem-jejichz-akcie-se-mohou-zacit-brzy-obchodovat-na-burzach  