Rok 2026 může být pro investory jedním z nejzajímavějších. Na burzách by se totiž mohly začít obchodovat akcie společností, které už řadu let vzbuzují velký zájem a pozornost. Vybrali jsme deset nejzajímavějších firem, jejichž cenné papíry mohou být brzy pro investory dostupné. Jsou mezi nimi také dvě velká jména z Česka.
V roce 2025 vstoupilo na burzy téměř 1300 firem, kterým se podle analýzy EY podařilo od investorů získat přes 170 miliard dolarů, což byl oproti roku 2024 nárůst o 39 procent. I tak ale rok 2025 výrazně zaostal za velkým boomem na trhu IPO (Initial public offering – prvotní nabídka akcií) v roce 2021. Nejvíce firem vstoupilo na burzy v USA, následoval Hongkong a Indie. Dvě nové společnosti se začaly obchodovat také na pražské burze.
Rok 2026 by měl být ještě lepší. Podle výhledu společnosti Renaissance Capital, která se zabývá IPO trhem, by se mohly na burzách objevit globálně známé firmy, jejichž hodnota už teď přesahuje stamiliardy dolarů.
