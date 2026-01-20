Možná jste i vy typem člověka, který v noci leží v posteli a přemítá o tom, jak špatný dojem zanechal v ostatních během dne a kolika přešlapů se dopustil. Je to běžná praxe, která může vyústit v dojem, že nás lidé nemají zdaleka tak rádi, jak bychom si přáli.
Jak ale ukazují výzkumy, všichni trpící tímto sebemrskačstvím se mohou uklidnit. Pokud mezi ně patříte, pak vězte, že lidé z vašeho okolí mají tendenci mít vás rádi mnohem víc, než si myslíte. Tvrdí to mimo jiné tým psychologů, který strávil téměř deset let zkoumáním, jak se lidé trefují, zda v ostatních zanechali dobrý, nebo špatný dojem.
