Strojírenská skupina 2JCP, která je součástí holdingu Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita, svému majiteli musí dělat v poslední době radost. Nejprve v uplynulém fiskálním roce dosáhla rekordních hospodářských výsledků, když její tržby meziročně vzrostly o 26 procent na 1,89 miliardy korun, což je nejvyšší obrat za téměř 35 let existence firmy. Před dvěma měsíci pak firma oznámila, že získala významnou zakázku od firmy Siemens Energy v energetických projektech v americkém Texasu. Nyní společnost oznámila, že zakládá novou divizi 2JCP NEXUS, která bude mít na starosti realizaci komplexních průmyslových projektů a dodávky rozsáhlých technologických celků na klíč pro klienty z energetického a průmyslového sektoru. Firma tak reaguje na rostoucí poptávku po těchto službách. Ambicí je ve střednědobém horizontu dosáhnout realizace zakázek v ročním objemu alespoň jedné miliardy korun. „Obchodně na těchto příležitostech pracuje náš obchodní tým již více než rok a aktuální pipeline projektů na následující tři roky převyšuje 1,5 miliardy korun. Nyní je hlavním cílem začít první z těchto projektů v tendrech vyhrávat a následně začít s jejich realizací. U jedné příležitosti ve Velké Británii máme již velmi dobře nakročeno a je pravděpodobné, že brzy její získání oznámíme,“ uvedl pro týdeník Ekonom CEO 2JCP Group Vojtěch Křenovský. Založení nové divize má podle něj vést nejen ke zvyšování objemu dodávaných řešení, ale především cílí na rozšiřování odborných kompetencí a servisu, které je skupina schopna nabídnout klientům.
Do vedení nové divize se firmě povedlo získat zkušenou top manažerku Glorii Vittadini, která během kariéry působila na projektových a manažerských pozicích ve společnostech Ramboll, Maersk a Saipem. Do 2JCP má přinést dlouholeté zkušenosti s řízením rozsáhlých technologických dodávek, zejména v oblasti přechodové a dekarbonizované energetiky. „Jednání probíhala zhruba čtyři měsíce a byla provázena intenzivní výměnou informací s řadou lidí z různých částí organizace 2JCP. Už od počátku mě zaujala silná výrobní základna společnosti 2JCP a její ambice ji dále rozvíjet a posouvat se k realizaci čím dál náročnějších projektů,“ uvedla Vittadini pro Ekonom.
Pro tým 2JCP NEXUS aktuálně vznikají nové kanceláře v pražských Butovicích. Divize bude od počátku působit primárně na evropském trhu s dlouhodobým cílem dostat se na celosvětové trhy. Podle Křenovského by největší poptávka po službách divize měla být nyní v zemích Skandinávie, v Beneluxu, ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Španělsku. Divize se ve své činnosti zaměří na klíčové tržní segmenty, mezi které patří technologie Green Hydrogen, Gas Turbine Power, CCUS, průmyslové kompresory, Waste-to-X a tepelná čerpadla.
