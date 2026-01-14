Evropa znovu řeší témata, která považovala za uzavřená – od obranyschopnosti přes energetickou bezpečnost až po limity zelené transformace. Podle šéfa České spořitelny Tomáše Salomona se mění základní předpoklady, na nichž stál evropský ekonomický model posledních dekád. „Zdálo se nám, že hospodářský růst je v zásadě nekonečný. Historie ale neukazuje, že by tomu tak skutečně bylo. Měli jsme štěstí, že jsme zažili zhruba padesátileté období, které bylo mimořádně příznivé. Dnes se ale řada věcí znovu přenastavuje,“ říká v rozhovoru pro Ekonom.
