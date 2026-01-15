1. Chytré Lego vzbuzuje emoce – samo se hýbe
Společnost Lego představila na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas revoluční systém Smart Play, technologicky vyspělou verzi svých stavebnic. Populární kostky v něm ožívají zvukem, světlem a reagují na pohyb.
Smart Bricks se začnou prodávat v březnu společně s novou sadou Star Wars a výrobce si od této inovace slibuje posílení své pozice na trhu. Odborníci na hry naproti tomu tvrdí, že může podkopat svou výjimečnost a odlišnost od konkurence ve stále více digitalizovaném světě.
Lego tvrdí, že chytré kostky o rozměrech 2 x 4 cm vnímají pohyb, polohu a vzdálenost a modely různě reagují. Mají senzory, světla, malý zvukový syntetizátor, akcelerometr a křemíkový čip.
