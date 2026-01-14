Celodenní lyžovačka v tuzemsku vyjde čtyřčlennou rodinu v průměru na 2900 korun. To je o necelé dvě stovky více než vloni. Provozovatelé českých sjezdovek zvedli ceny jen kosmeticky, řada skiareálů ponechala v platnosti loňský ceník. To jsou hlavní zjištění vyplývající z cenové mapy 202 zimních středisek v Česku i blízkém zahraničí.
Průměrná cena skipasu pro dospělého se v Česku pohybuje kolem 840 korun. Za hranicemi je zpravidla dráž, věhlasné rakouské resorty si řeknou až o dvojnásobek této částky. Na druhou stranu v nich více myslí na rodiny, v Alpách je běžná sleva pro děti 50 procent. Na domácích sjezdovkách stojí dětský skipas průměrně 620 korun, tedy zhruba tři čtvrtiny dospělého. Ještě skromnější slevy pak čekají rodiny s dětmi v Polsku a na Slovensku.
