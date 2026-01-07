Vedení FC Barcelona uzavřelo v listopadu minulého roku sponzorskou smlouvu s blockchainovým start‑upem ZKP. Už tehdy se objevila kritika za to, že prý zatáhlo své členy a fanoušky do „rizikové investice“. Odpor zanedlouho zesílil, a to když firma uvedla na trh vlastní digitální měnu. Šéfové katalánského klubu to nevydrželi a od tohoto kroku svého nového partnera se distancovali. Sportovní prostředí jako celek na každý pád penězům z kryptoměnového prostředí otevřelo náruč a popisovaný případ je nejkřiklavější z kontroverzí, jaké to přináší. Ovšem mnohá taková spojení perfektně fungují.

Firmy operující s digitálními měnami vidí ve sportu šanci, jak se prodat co nejširšímu publiku. Společnost Investigate Europe zveřejnila začátkem prosince výsledky průzkumu, v němž zjistila, že více než třetina fotbalových klubů z pěti hlavních evropských fotbalových lig (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo, Francie) má v ročníku 2025/26 uzavřen nějaký druh partnerství s kryptoměnovými společnostmi nebo platformami pro obchodování s těmito aktivy. Investiční specialista eToro podepsal smlouvy s osmi kluby, zatímco burzy Bitpanda a Kraken uzavřely čtyři, respektive tři dohody s významnými týmy na evropském kontinentu.

