Kdysi se ve firmách říkalo, že „lidé jsou to nejcennější, co máme“. Dnes už „frčí“ jiná věc – mindset neboli nastavení mysli. A nejlépe innovation mindset. Jen málokterý pojem posledních let se stal tak silnou korporátní mantrou jako tenhle. Objevuje se ve firemních prezentacích, na školeních, na HR konferencích, v motivačních e‑mailech i na plakátech u kávovaru. Znamená prý myšlení podporující kreativitu, otevřenost, agilitu a odvahu k experimentování.
Zní to krásně. Tedy alespoň dokud se nepokusíte zjistit, co „nastavení mysli, jež nese inovace“ znamená ve skutečnosti. A sice že mindset se nenosí v hlavě, ale visí na nástěnce.
