Výsledky letošních parlamentních voleb i po dvou měsících vyvolávají silné emoce. Nejzapálenější odpůrci vznikající vlády tvrdí, že se Česká republika vydává cestou Maďarska či Slovenska, na jejímž konci bude komplexní změna systému, rozklížení veřejnoprávních institucí a potlačení liberální demokracie. Podporovatelé vítězných stran naopak hovoří o tom, že nestandardní aktivita prezidenta republiky při jmenování premiéra a ministrů podrývá výsledky voleb ve prospěch bývalé vlády a v případě pokračování může ohrozit obecnou důvěru v demokracii. Radikální části znesvářených stran vyjadřují ochotu v případě rostoucího ohrožení svého vnímání demokracie vyjít do ulic a svou pravdu hájit prostřednictvím protestů a stávek. Zdálo by se, že se Česko nachází na hraně společenské i ústavní krize a budoucí léta mohou být v tomto ohledu kritická. Ukážeme si, proč tomu tak není.
