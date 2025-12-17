Šance pro poničené palestinské Pásmo Gazy. Syrský ekonomický restart, jakkoli vleklý i nesnadný. Izraelské volby, které potvrdí oddanost funkční liberální demokracii. Tak vidí blízkovýchodní rok 2026 optimista. Pesimista, či snad realista před sebou vidí spíše války mezinárodní i občanské stejně jako další směřování k autokracii. O dalším ozbrojeném konfliktu mezi Íránem a Izraelem nemluvě.
Zde vám přinášíme opatrnou prognózu dění v příslovečně neklidném regionu, který zaměstnává diplomaty už po desetiletí, aniž by dosáhli smysluplného urovnání. Nabízíme příběhy čtyř zemí regionu, které v roce 2025 prošly turbulentním vývojem a i napřesrok zřejmě budou přitahovat zvýšenou pozornost.
