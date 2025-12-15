Ve světě investic se jen málokdy objeví moment, který je možné označit za konec jedné kapitoly. Letošní odchod Warrena Buffetta, legendárního „věštce z Omahy“, z čela Berkshire Hathaway takovým momentem bez přehánění je. Pro celou generaci investorů byl Buffett kompasem, ale také důkazem, že trpělivost a disciplína jsou hodnoty, které překonají i největší tržní turbulence. Teď se však kapitola uzavírá a s ní se otevírá otázka, co bude dál. Jak poznamenává investiční stratég v J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek: „Ne že by Berkshire přestala fungovat, spíš končí období, kdy stačilo sledovat jednoho člověka, jeho dopisy a jeho instinkt, a tím jste mapovali polovinu amerického kapitalismu. Buffett byl instituce v instituci a tahle jednoduchost zmizí.“

Řada investorů na tuto chvíli čekala dlouho a zároveň se jí obávala. Buffettovo loučení tak nepřichází jako náhlý zlom, ale jako logické završení mnohaletého procesu. Pětadevadesátiletý muž, jehož jmění se odhaduje na 160 miliard dolarů, se ukázal jako mistr řízeného přechodu. Na rozdíl od jiných ikonických zakladatelů nečekal na poslední chvíli, neodkládal předání pravomocí a netrval na tom, že vše musí zůstat v jeho rukách. Postupně připravoval prostor pro Grega Abela, který přebírá vedení konglomerátu s klíčem od domu, jehož architektura je zřetelně Buffettova, ale jejíž provoz už dlouho řídil právě on.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 70 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67825390-era-buffettismu-konci-ma-smysl-akcie-berkshire-hathaway-dale-drzet  