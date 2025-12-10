Tuzemská ekonomika roste dvakrát rychleji než eurozóna. A nutno dodat, že je tato dynamika vidět v mnoha oblastech včetně té, která zajímá naprosto každého: mzdy stoupají velmi svižně. Průměrná hrubá mzda se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 7,1 procenta, po zohlednění inflace stoupla hodnota průměrného příjmu reálně o 4,5 procenta. Nejvíc berou stále Pražané, nejnižší mzda je pak v Karlovarském kraji.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.