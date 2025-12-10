Když v roce 2001 Martin Schovanec začínal s prodejem videoher, devět z deseti her si lidé okopírovali. Když už si nějakou koupili, byla to krabice v kamenném obchodě nebo e‑shopu. Dnes už je kopírování spíš minulostí a hry se kupují v digitálním prostředí. Proměnila se i Schovancova firma Xzone – z obchodu s počítačovými hrami se stala popkulturní prodejna vydělávající na herním merchandisingu. To ale neznamená, že by se jí nedařilo. Letos míří k obratu 170 až 180 milionů korun, zhruba o 30 procent vyššímu než loni.
