Zdálo se, že encyklopedie už nikoho nevzrušují. Dokud se do hry nevložil Elon Musk. Ten letos oznámil projekt Grokipedia – vlastní „alternativu Wikipedie“, která má být podle něj objektivnější, svobodnější a vtipnější. Přeloženo: další krok k jeho vizi internetu, který bude ovládán jednou superaplikací X a jazykovým modelem Grok.
Grokipedia má být encyklopedií, kterou netvoří komunita dobrovolníků, ale umělá inteligence. Lidé mohou navrhovat úpravy, ale jejich změny schvaluje algoritmus. Musk tím chce prý odstranit „ideologický bias“ Wikipedie, kterou obviňuje z levicového sklonu a přílišné akademičnosti. Kdo bude spravedlivější arbitr pravdy – otevřená komunita tisíců editorů, nebo neuronová síť vlastněná jedním miliardářem? To je otázka, která přesahuje jen spor dvou webů.
