Může si výkonný ředitel dovolit na několik týdnů opustit firmu? Statistiky ukazují, že delší dovolené v top managementu jsou v Česku zatím spíše výjimečné. V souvislosti s narůstající psychickou nepohodou a rizikem vyhoření zaměstnanců ale už první tuzemské podniky benefit měsíčního placeného volna zavádí. A některé ho dokonce dávají jako povinný. Příkladem se v tom přitom snaží jít sami nejvyšší šéfové. Dva z nich pro HN popisují svou zkušenost s dlouhým odpojením se od firem při výkonu vrcholové pozice.
Nepřetržité čtyřtýdenní placené volno v posledním roce zavedly všechny firmy vlastněné skupinou PPF v rámci programu zvaného Recharge. Nárok na něj má každý zaměstnanec po pěti odpracovaných letech ve skupině. Poté mu začne běžet dvouroční lhůta, během které si volno dokonce vybrat musí. A klidně si k němu může přidat i další dny placené dovolené, co mu na ten rok zbývají.
„Je podmínkou, aby si zaměstnanci to volno vybrali v celku. Proč? Protože ačkoli máme skoro šest týdnů dovolené, což se zdá hodně, dnešní doba těm nejvíce exponovaným lidem nedopřeje skutečného oddechu, a oni tak nemají prostor na skutečnou regeneraci. Ale pracovní i životní tempo dneska je tak vysoké, že člověk postupně baterky vyčerpává a krátkodobými dovolenými se jen tak dobít nedají,“ popisuje generální ředitel Air Bank Michal Strcula.
