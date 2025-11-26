Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zažívají v Česku nebývalý rozmach. Funguje jich na šest stovek. Podle Rostislava Plívy, který se zakládáním a správou takových fondů zabývá, jde často o kluby s několika desítkami členů, kteří tímto způsobem investují a také své investice chrání. Jen zhruba stovka fondů přijímá ve větší míře vklady zvenčí prostřednictvím velkých distribučních sítí. Překotně roste i majetek, který FKI spravují. Ještě před sedmi lety měl hodnotu zhruba 200 miliard, nyní již přesahuje bilion korun. „Fondy kvalifikovaných investorů se dostaly na dostřel fondům kolektivního investování, které lidé znají od investičních poradců bank. Ty nyní spravují přes 1,3 bilionu. Odhaduji, že už za rok nebo dva je FKI v objemu majetku překonají,“ tvrdí zakladatel investiční společnosti Winstor.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.